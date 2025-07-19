شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إيطاليا: العديد من الشركات الإيطالية تتطلع للاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير ميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر، في ضوء العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين .

وأكد الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تولي اهتماما كبيرا بتوفير مناخ استثماري جاذب، وتقديم التيسيرات للمستثمرين الايطاليين ، وتنفيذ خطة عمل متكاملة لفتح مجالات جديدة للاستثمارات الايطالية، وذلك من خلال التواصل مع مجتمع الاعمال الايطالى لعرض فرص التعاون المشترك، وتسهيل إجراءات الاستثمار وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمستثمرين الايطاليين، خاصة في ضوء ما تشهده الفترة الحالية من توفير دعم غير مسبوق للقطاع الخاص وتشجيع الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

وأشار الوزير إلى قيام الدولة بإجراء العديد من الإصلاحات الإقتصادية خلال الفترة السابقة بهدف تهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الافراج الجمركي بهدف التسهيل على المستثمرين، لافتا الى القطاعات الاستثمارية التي تحظى باهتمام الجانبين والتى تشمل الاقتصاد الأخضر و تحلية المياة وإعادة التدوير والصناعات ذات الأولوية.

ومن جانبه أعرب السفير ميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة عن تقدير بلاده لجهود الحكومة المصرية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا أن التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سيمهد الطريق لمزيد من التعاون وفتح فرص جديدة أمام المستثمرين الإيطاليين في السوق المصري خاصة في القطاعات ذات الأولوية للجانب الايطالى.

وأشار كواروني إلى أن هناك العديد من الشركات الإيطالية والتى تتطلع للاستثمار في مصر في عدة مجالات ،كما اشاد بالاهتمام الذي توليه الوزارة بمتابعة الشركات الإيطالية القائمة في مصر، معربا عن تطلعه لدراسة مدى إمكانية الإعداد لزيارة ترويجية إلى إيطاليا لعرض مستجدات بيئة ومناخ الأعمال في مصر والفرص الاستثمارية.