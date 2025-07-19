شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 97.9% زيادة فى أعداد الموفدين للخارج بمهام علمية لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت النشرة السنوية "الموفدون/ العائدون من الخارج من مهام علمية عام 2024".

وبلغ إجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية 372 موفداً عام 2024، مقابل 188 موفداً عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 97.9 ٪، كما بلغ اجمالي الموفدين للخارج في مهام علمية خلال الفترة من (2021 ـ 2024) عدد 864 موفد كانت جامعة القاهرة أعلى جامعة من حيث عدد الموفدين من اجمالي اعداد الموفدين خلال تلك الفترة بعدد 110 موفد، تليها جامعة عين شمس بعدد 82 موفد، ثم جامعة اسيوط بعدد 70 موفد، ثم جامعة الاسكندرية بعدد 57 موفد ثم جامعة المنصورة بعدد 47 موفد، وبلغ عدد الموفدين 498 في باقي الجامعات والمؤسسات العلمية خلال نفس الفترة.

تنوعت الدرجة العلمية المراد الحصول عليها للموفدين لعام 2024 على النحو التالي:

الحصول على الدكتوراه: عدد 148 موفداً، بنسبة 39.8٪ من إجمالي الموفدين.

تدريب: عدد 70 موفداً، بنسبة 18.8٪ من إجمالي الموفدين.

مهمة علمية ما بعد الدكتوراه: عدد 61 موفد، بنسبة 16.4٪ من إجمالي الموفدين.

درجة الماجستير: عدد 58 موفد، بنسبة 15.6٪ من إجمالي الموفدين

جمع مادة علمية: عدد 27 موفد، بنسبة 7.3 ٪ من اجمالي الموفدين مشروع ابحاث: عدد 8 موفدين، بنسبة 2.2٪ من إجمالي الموفدين.

وبلغ عدد الدراسات العملية 324 موفداً، بنسبة 87.1 ٪ من إجمالي الموفدين، والدراسات النظرية: 48 موفداً، بنسبة 12.9٪ من إجمالي الموفدين.