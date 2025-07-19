شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 19 يوليو 2025.. عيار 21 يسجل هذه القيمة والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر مستجدات أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 يوليو 2025، إذ سجّلت الأسعار تغيرات طفيفة لا تتجاوز 20 جنيهًا صعودًا أو هبوطًا، في ظل حالة من الترقب تسود سوق الذهب العالمي نتيجة الحذر من الاتجاهات المستقبلية لأسعار الفائدة الأمريكية.

ورغم التراجع الطفيف الذي سجّله مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بنسبة 0.3%، إلا أنه يتجه نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما بلغ أمس أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع، ويؤثر ارتفاع الدولار سلبًا على أداء الذهب بسبب العلاقة العكسية بينهما.

وحصل الدولار على دعم إضافي من بيانات اقتصادية أمريكية قوية، أبرزها ارتفاع مبيعات التجزئة لشهر يونيو بأكثر من التوقعات، ما يعكس مرونة الاقتصاد الأمريكي، ويعزز التقديرات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يمتنع عن خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وهو ما زاد من الضغط على أسعار الذهب عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5314 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3986 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,200 جنيه



يُنظر إلى الذهب تقليديًا على أنه ملاذ آمن ضد التضخم وتقلبات الاقتصاد، إلا أن ارتباطه بعوامل خارجية كتحركات الدولار وأسعار الفائدة يجعله عرضة للتذبذب.

وتشهد أسعار الذهب في مصر تغيّرات لحظية على مدار اليوم، ضمن نطاق يتراوح بين 15 و20 جنيهًا، نتيجة لتقلبات السعر العالمي، إلى جانب عوامل محلية تتعلق بالعرض والطلب.

تنويه بأن الأسعار المذكورة لا تشمل رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، وقد تختلف من محل لآخر. كما أن السعر النهائي يتأثر بتحديثات السوق العالمية وسعر الأونصة الفوري.