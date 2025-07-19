شكرا لقرائتكم خبر عن مطاحن شرق الدلتا ترد على "المحاسبات" حول عدم تحقيق إيرادات من النشاط والان مع تفاصيل الخبر

ردت شركة مطاحن شرق الدلتا، على أسباب عدم تحقيق إيرادات من نشاط الطحن، إلى انخفاض تكلفة الطحن بالرغم من الزيادة المستمرة في معظم عناصر تكاليف التشغيل المتمثلة في (الكهرباء، والمواد البترولية، ومواد التعبئة، والمرتبات)، وكذلك انخفاض برامج الطحن، مما يؤثر على الطاقات المتاحة بالشركة، وكذلك تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرام إلى 90 جرامًا، مما أثر على كميات الأقماح المطحونة الأمر الذي يؤثر على فائض النشاط التشغيلي.

أضافت الشركة، كما أن طحن كامل كميات الأقمح المخصصة لها وفقًا للدور المنوط لها من الدولة في العمل بالمنظومة التأمينية، كما أن الشركة تغطي 8 محافظات على مستوى الجمهورية بالدقيق المطلوب على نطاق جغرافي كبير مما يستدعي تحملها نفقات كبيرة في عمليات نقل الأقماح والدقيق بين المحافظات المختلفة الأمر الذي يزيد من التكلفة الفعلية عن قيمة أجرة الطحن الشبه ثابتة، والتي تقرها الدولة، بالإضافة إلى أنه جاري العمل على تفعيل نشاط الاستثمار العقاري.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لفحص القوائم المالية لشركة مطاحن شرق الدلتا في 31 مارس عام 2025، والذي تضمن ملاحظة بأن صافي الربح بعد حساب الضريبة بلغ 133.6 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مارس 2025 بزيادة قدرها 33 مليون جنيه، وساهمت الإيرادات الناتجة من غير أنشطة الشركة الرئيسية بنحو 90 مليون جنيه بنسبة 67.33% من الربح المحقق، وذلك لعدم استغلال الطاقات المتاحة.

ذكرت شركة مطاحن شرق الدلتا، أنه تم تسليم جميع محاضر الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة منذ عام 2003، وحتى الآن إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجاري المتابعة، يأتي ذلك ردًا على تحفظ الجهاز المركزي للمحاسبات، بعدم توثيق محاضر اجتماعات الجمعية العامة (العادية-غير العادية) من الجهات الإدارة المختصة، بالرغم من انعقادها منذ 24 أكتوبر 2023، وتنفيذ قراراتها، مما يخالف قواعد القيد والشطب، الأمر الذي قد يعرض الشركة لغرامات مالية أو إيقاف تداول على أسهم الشركة.

أشارت الشركة، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد مبلغ 1.3 مليون جنيه قيمة الاستثمارات في السندات الحكومية بوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بتضمن الاستثمارات طويلة الأجل هذا المبلغ بنسبة عائد 3.5% ولم تتخذ الشركة الإجراءات القانونية لاسترداد قيمة تلك السندات.

أضافت شركة مطاحن شرق الدلتا، أنه سيتم العمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن الاستغلال الأمثل للأصول العاطلة وغير المستغلة البالغ قيمتها نحو 5.4 مليون جنيه، بما يعود بالنفع على الشركة، كما سيتم العمل على تنفيذ ما أوصت به الجمعيات العمومية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن الاستغلال الأمثل للأصول العاطلة وغير المستغلة سواء بالبيع أو بالاستخدام لتعظيم العائد على المال المستثمر.