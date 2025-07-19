شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 19 يوليو 2025 فى السعودية.. عيار 24 بـ399 ريالًا والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، استقرارا نسبيا، وسجل عيار 21 سعر 349.25 ريال، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأى مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 399. ريال

عيار 22 سجل 365.75 ريال

عيار 21 سجل 349.25 ريال

عيار 18 سجل 301.00 ريال

عيار 14 سجل 234.00 ريال

عيار 12 سجل 200.75 ريال

الاونصة 12482.00 ريال

الجنيه الذهب 2809.25 ريال

الأونصة بالدولار 3328.56 دولار

وتراجعت أسعار الذهب متأثرة بارتفاع الدولار وهدوء التوترات في الأسواق بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن احتمالية إقالته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى، جيروم باول، "ضئيلة للغاية"، وتراجع الذهب الفورى بنسبة 0.55% ليصل إلى 3,329 دولارًا للأوقية، كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتسجل 3,335 دولارًا، وعلى الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بنحو 0.5%.