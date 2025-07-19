شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 19 يوليو..الجنيه الذهب بـ37200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.



أسعار الذهب في مصر اليوم: أسعار الذهب في مصر اليوم: - عيار 24 يسجل 5314 جنيها

- عيار 21 يسجل 4650 جنيها

- عيار 18 يسجل 3986 جنيها

- الجنيه الذهب 37200 جنيه

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.