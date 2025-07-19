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القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 19 يوليو 2025 أمام الجنيه المصري، بالبنك الأهلى المصرى 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك.

شكرا لقرائتكم خبر عن 49.37 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم السبت 19 يوليو 2025 بالبنك الأهلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية