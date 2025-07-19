الاقتصاد

49.37 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم السبت 19 يوليو 2025 بالبنك الأهلى المصرى

0 نشر
0 تبليغ

49.37 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم السبت 19 يوليو 2025 بالبنك الأهلى المصرى

شكرا لقرائتكم خبر عن 49.37 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم السبت 19 يوليو 2025 بالبنك الأهلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 19 يوليو 2025 أمام الجنيه المصري، بالبنك الأهلى المصرى 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك.

 

وجاء سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.36 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع. 
وننشر سعر الدولار بالبنوك اليوم كالآتى:
  سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements