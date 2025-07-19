شكرا لقرائتكم خبر عن 49.37 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم السبت 19 يوليو 2025 بالبنك الأهلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 19 يوليو 2025 أمام الجنيه المصري، بالبنك الأهلى المصرى 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك.
وجاء سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.36 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.وننشر سعر الدولار بالبنوك اليوم كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.
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