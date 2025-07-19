شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أم استقرار.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت 19 يوليو 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب فى مصر، مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية فى توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتى تلعب دورًا فى تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت فى مصر.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

- عيار 24 يسجل 5314 جنيها

- عيار 21 يسجل 4650 جنيها

- عيار 18 يسجل 3986 جنيها

- عيار14 يسجل 3106 جنيهات

- الجنيه الذهب 37200 جنيه

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالميًا.