شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم مساء الجمعة.. عيار 21 يسجل 4650 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

أسعار الذهب اليوم في مصر :

- عيار 24 يسجل 5314 جنيها



- عيار 21 يسجل 4650 جنيها

- عيار 18 يسجل 3986 جنيها

- الجنيه الذهب 37200 جنيه



يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادى والتضخم.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.