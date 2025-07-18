الاقتصاد

صعود 6 قطاعات بالبورصة خلال جلسات الأسبوع على رأسها الموارد الأساسية

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صعود 6 قطاعات بالبورصة خلال جلسات الأسبوع على رأسها الموارد الأساسية

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 18 يوليو 2025 04:11 م

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 3.2%، وصعد قطاعا البنوك، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.9%، 2.4%، على الترتيب، وقفز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3%، وزاد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، ونما قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.6%.

فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.9%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2%، يليه قطاعا مواد البناء، والعقارات بنسبة 1.3%، 1.2%، على الترتيب، وهبط قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%، وانخفض قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.7%.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 33821.03 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 10127.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13731.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 41795.88 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 10.59% ليغلق عند مستوى 16625.23 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 27.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.392 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.361 تريليون جنيه إلى 1.382 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 445.9 مليار جنيه إلى 449.3 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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