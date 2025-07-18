الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 18-7-2025 بالبنك الأهلى 49.37 جنيه للشراء

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سعر الدولار اليوم الجمعة 18-7-2025 بالبنك الأهلى 49.37 جنيه للشراء

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الجمعة، 18 يوليو 2025 04:00 م

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 18-7-2025 أمام الجنيه المصري، بالبنك الأهلى 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الخميس، نتيجة العطلة الأسبوعية، وبالبنك المركزي المصري 49.36 جنيه للشراء، و 49.49 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.37 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:
  سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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