شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب فى مصر 30 جنيها ليصل جرام 21 إلى 4660 والان مع تفاصيل الخبر

واصلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعها عصر اليوم الجمعة، بقيمة 30 جنيهًا، ليصل سعر عيار 24 إلى 5325 جنيهًا، وعيار 22 إلى 4882 جنيهًا، وعيار 21 إلى 4660 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الجمعة



سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5325 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4882 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4660 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3994 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3106 جنيهات للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37280 جنيهًا

ووفق وكالات، ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الجمعة، لكنها اتجهت نحو خسائر أسبوعية طفيفة، وعززت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية الشهية للمخاطرة، مما قلل الطلب على الملاذات الآمنة، وزاد الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 3,356.60 دولار للأونصة، وارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر سبتمبر بنسبة 0.5% إلى 3,363.30 دولار للأونصة.

فيما انخفض الذهب الفوري بنحو 0.5% هذا الأسبوع، بعد تسجيل مكاسب طفيفة خلال الأسبوعين الماضيين.