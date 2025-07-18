الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 18-7-2025.. آخر تحديث

0 نشر
0 تبليغ

سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 18-7-2025.. آخر تحديث

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 18-7-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 18 يوليو 2025 03:30 م

ثبت سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.
 

وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الآتى:
  سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
 

13.533 جنيه للشراء.
13.587جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر
 

12.643جنيه للشراء.
13.573جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
 

12.643جنيه للشراء.
13.571جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى
 

12.531جنيه للشراء.
13.573جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
 

12.63جنيه للشراء.
13.57جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements