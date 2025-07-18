الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 18-7-2025 في الكويت..عيار 24 بـ32.525 دينار

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سعر الذهب اليوم الجمعة 18-7-2025 في الكويت..عيار 24 بـ32.525 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 18 يوليو 2025 12:00 م

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة فى الكويت، ارتفاعًا طفيفًا، وسجل عيار 18 مبلغ 24.625 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية .

سعر الذهب اليوم فى الكويت
 

عيار 24 سجل  32.525 دينار

عيار 22 سجل  29.825 دينار

عيار 21 سجل  28.450 دينار

عيار 18 سجل  24.400 دينار

عيار 14 سجل  18.975 دينار

عيار 12 سجل  16.250 دينار

الاونصة 1020.800 دينار

الجنيه الذهب 229.725 دينار

الأونصة بالدولار 3335.74 دولار

وتراجعت أسعار الذهب امس الخميس متأثرة بارتفاع الدولار وهدوء التوترات في الأسواق بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن احتمالية إقالته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، "ضئيلة للغاية"، وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.55% ليصل إلى 3,329 دولارًا للأوقية.
كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتسجل 3,335 دولارًا.


وعلى الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بنحو 0.5%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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