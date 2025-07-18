شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: تطوير العنصر البشرى لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تنفيذ المهام المكلف بها من قبل الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أهمية تطوير أداء العاملين بالجهاز لتقديم الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية بشكل أكثر احترافية يواكب المتغيرات التكنولوجية والرقمية في السوق المصري والإقليمي.

جاءت تصريحات "رحمي" بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات ومنصة المنتور Al mentor التعليمية عقد تعاون يستخدم فيه موظفو الجهاز جميع الدورات التدريبية المتاحة عبر المنصة لرفع كفاءاتهم وتعزيز مهاراتهم الوظيفية.

وقال "رحمي"، إن تطوير أداء العنصر البشري من أهم المحاور التي يعمل الجهاز على تحقيقها بشكل مستمر وذلك بالشراكة مع المنصات التعليمية والتدريبية ذات الخبرات المميزة مما يتيح للعاملين بالجهاز تطوير أداءهم وتعزيز مهاراتهم وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الرقمية المتنوعة، ومواكبة التغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل مما يسهم في تقديم خدمة أفضل لعملاء الجهاز وأصحاب المشروعات من حيث الجودة والدقة والسرعة ويعزز من قدرة الجهاز بشكل عام في تلبية احتياجات المشروعات على مختلف تنوعها.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز، أن التعاون مع منصة المنتور سيتيح للموظفين الاستفادة من محتوى تدريبي وتعليمي عالي الجودة أنتجته المنصة بالتعاون مع خبراء متخصصين في مجالات متنوعة، موضحا أنه يجري التنسيق بين الجهاز ومنصة المنتور لإتاحة خدماتها التدريبية والتعليمية على منصة جهاز تنمية المشروعات بشكل مجاني في مختلف المجالات التسويقية والإدارية لتمكين الشباب في مختلف المحافظات من بدء مشروعاتهم الجديدة خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى استخدام وسائل التدريب الحديثة في توعية أصحاب المشروعات بالقوانين الداعمة لمشروعاتهم والتي تتيح لهم العديد من المزايا والحوافز والتيسيرات الضريبية.