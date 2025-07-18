ننشر سعر اليورو اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 بالبنك المركزى المصرى

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وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك الرئيسية كالتالى:سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.18 جنيه للشراء، و57.34 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.14 جنيه للشراء، و57.59 جنيه للبيع.

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 أمام الجنيه، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية