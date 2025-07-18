شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعى ربط محطتى كهرباء ورفع كفاءة خط صرف المنطقة الصناعية بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، تنفيذ مشروع ربط محطة محولات الكهرباء 5 بمحطة محولات الكهرباء 3 لتلبية احتياجات التوسعات العمرانية والصناعية بمدينة العبور، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بمشروعات البنية الأساسية لتحقيق التنمية المطلوبة بالمدن الجديدة.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور، أن المشروع يأتي ضمن الخطة التنفيذية لرفع كفاءة وتطوير الخدمات المقدمة وتعزيز البنية التحتية لشبكة الكهرباء بالمدينة، حيث يجري الآن تنفيذ المشروع بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 369 مليون جنيه.



وقال: تم التنسيق مع الجهات المعنية إلى جانب التعاون مع شركة السويدي للكابلات، لتنفيذ أعمال فرد كابلات جهد ( 66 ك.ف ) بطول مسار يبلغ 4 كيلومترات بما يضمن استقرار واستمرارية التيار الكهربائي وتحقيق الكفاءة في توزيع الطاقة، حيث يبدأ مسار المشروع من محطة محولات كهرباء 5 مرورًا بطريق الشباب، ثم المنطقة الصناعية ب & ج وصولًا إلى محطة محولات 3، مستهدفًا خدمة المنطقة الصناعية والمناطق السكنية بالحى الثامن وحي الشباب وإسكان المستقبل.

وفي السياق ذاته، تابع المهندس أحمد رشاد، استكمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة خط الصرف الصحي الرئيسي من المنطقة الصناعية ب&ج إلى محطة رافع صرف صحي دار مصر "المرحلة الثانية" بجوار محطة محولات كهرباء الحى التاسع.



وأضاف "رشاد"، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ خط الصرف الجديد بقطر 600 مم والمصنوع من مواسير (UPVC)، بطول 700 متر، ابتداء من أول سور دار مصر اتجاه الحي الترفيهي والمحور الغربي وحتى محطة رافع صرف دار مصر.

كما نوه عن أن المشروع يشمل تنفيذ 11 مطبقا بخلاف تنفيذ غرفة تهدئة ومن خلاله يتم تصريف المياه من محطة الرفع الرئيسية 7 إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر.



وأكد رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من ربط الخط من جهة بوابة دار مصر المرحلة الثانية وجارٍ استكمال الربط من الجهة الأخرى، مشدداً على ضرورة إعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من تنفيذ الخط لسهولة تنقل المواطنين.