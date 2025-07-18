شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 بـ4620 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، ارتفاعًا طفيفًا بالسوق المصرى بمتوسط بلغ 5 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4620 جنيها، والجنيه الذهب 36960 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5280 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4620 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3960 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 36960 جنيهًا

وشهدت الأسواق حالة من الترقب مؤخرا لبيانات التضخم الأمريكية التى صدرت عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، والتي رصدت تسارع نسبي في وتيرة التضخم في شهر يونيو الماضي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ0.1% في مايو السابق له.

وتتحرك أسعار الذهب في ضوء الضغوط المتزايدة نتيجة حالة القلق في الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب.

ويستبعد الخبراء احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو الجاري، لكنها لا تزال ترجح احتمال قيام البنك بخفض الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، خاصة إذا أظهرت بيانات التضخم القادمة استقرارًا في الضغوط السعرية.