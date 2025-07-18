الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 18-7-2025 أمام الجنيه المصرى

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سعر الدولار اليوم الجمعة 18-7-2025 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الجمعة، 18 يوليو 2025 10:39 ص

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 18-7-2025 أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الخميس، نتيجة العطلة الأسبوعية، بالبنك المركزي المصري 49.36 جنيه للشراء، و 49.49 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الجمعة، بالبنك الأهلى 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.37 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:
  سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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