شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 18 بـ30.200 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل سعر 18 سعر 30.200 دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 40.250 دينار

عيار 22 سجل 36.900 دينار

عيار 21 سجل 35.225 دينار

عيار 18 سجل 30.200 دينار

عيار 14 سجل 23.475 دينار

عيار 12 سجل 20.125 دينار

الاونصة 1252.250 دينار

الجنيه الذهب 281.825 دينار

الأونصة بالدولار 3330.45 دولار



وتراجعت أسعار الذهب امس الخميس متأثرة بارتفاع الدولار وهدوء التوترات في الأسواق بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن احتمالية إقالته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، "ضئيلة للغاية".

تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.55% ليصل إلى 3,329 دولارًا للأوقية.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% لتسجل 3,335 دولارًا.