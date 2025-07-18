شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: معدل البطالة فى محافظات الحدود تراجع إلى 5.8% بالربع الرابع 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت تقديرات البطالة والمتعطلين تطور معدلات البطالة في مصر خلال السنوات الماضية.

وتوضح بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدلات البطالة على مستوى أقاليم الجمهورية تظهر تسجيل معدل البطالة في الربع الرابع من عام 2024 بالمحافظات الحدودية نحو 8.5%، وهو بذلك يكون قد انخفض بنحو 5.8% عن الربع الرابع من عام 2023، ولكنه قد ارتفع بنحو 3.4% عن نظيره في الربع الرابع من عام 2022، بينما حقق انخفاض قدره 4.1% عن الربع الرابع من عام 2021.

وفي المحافظات الحضرية سجل معدل البطالة في الربع الرابع من عام 2024 نحو 10%، حيث انخفض بنحو 0.2% عن الربع الرابع من عام 2023، كما انخفض بنحو 1.2% عن الربع الرابع من عام 2022، ولكنه انخفض بنحو 3.4% عن الربع الرابع من عام 2021.

أما معدل البطالة في الوجه البحري فقد سجل نحو 5.9% في الربع الرابع من عام 2024، وهو بذلك يكون قد انخفض عن الربع الرابع من عام 2023 بنحو 0.4%، كما انخفض بنحو 0.5% عن الربع الرابع من عام 2022؛ كما انخفض أيضا بنحو 1.3% عن الربع الرابع من عام 2021.

أما بالوجه القبلي فقد سجل معدل البطالة نحو 5.3% في الربع الرابع من عام 2024، وهو بذلك يكون انخفض بنحو 0.7% عن الربع الرابع من عام 2023، ولكنه انخفض بنحو 1.2% عن نظيره في عام 2022، ومحققا ارتفاعاً بنحو 0.6% عن نظيره في عام 2021.

والذي يوضح أن معدل البطالة الكلي في الربع الرابع من عام 2024 وصل نحو 6.4%، والذي ينخفض عن الربع المناظر له من عام 2023 بنحو 0.5%.