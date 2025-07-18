شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر .. عيار 21 يسجل 4645 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب استقرار سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، في مستهل التعاملات الصباحية، وذلك مع تذبذب اونصة الذهب في البورصة العالمية مما انعكس على سعر الذهب ليتحرك في حدود 20 جنيها فقط.

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5308 جنيهات للجرام



سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4866.25 جنيه للجرام



سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4645 جنيهًا للجرام



سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3981.5 جنيه للجرام



سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3096.75 جنيه للجرام

سعر الجنيه الذهب : 37240 جنيهًا

أسعار الذهب في مصر اليوم:

ارتفع سعر الذهب وسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 3377 دولار للأونصة ولكنه فقد مكاسبه ليغلق جلسة الأمس عند المستوى 3347 دولار للأونصة.



جاء ارتفاع الذهب بسبب أخبار عن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقالة رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، وأن ترامب قد قدم مسودة لإقالة باول إلى المشرعين في الحزب الجمهوري.

و تأججت المخاوف بشأن إقالة باول بسبب تصعيد ترامب لهجماته على رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، بينما شوهد العديد من حلفاء ترامب الجمهوريين يطالبون أيضًا بإقالة باول فورًا.



وتسبب هذا في توترات كبيرة في السوق وارتفاع الذهب لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب كونه ملاذ آمن للمستثمرين في حالة عدم اليقين في السوق، بجانب التوقعات أنه في حالة إقالة باول سيكون المرشح من قبل الإدارة الأمريكية مقدم بشكل كبير على خفض أسعار الفائدة وهو أمر إيجابي لأسعار الذهب.



تراجع ترامب عن هذه التصريحات أعاد الهدوء إلى الأسواق المالية وبالتالي فقد الذهب جزء كبير من مكاسبه يوم أمس عند الاغلاق، وافتتح جلسة اليوم الخميس على تراجع.

وكان ترامب قد أشار في أكثر من مناسبة أن باول تأخر كثيرًا في خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مطالبًا إياه بالقيام بذلك فورًا لمنع الضرر الاقتصادي. من ناحية أخرى أشار باول والعديد من صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير حتى يتضح التأثير التضخمي لرسوم ترامب الجمركية.



من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من هذا الشهر، لا سيما وأن بيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين الصادرة هذا الأسبوع أظهرت استمرار ثبات الأسعار في يونيو.



وقد أظهرت بيانات استقرار أسعار المنتجين في الولايات المتحدة على غير المتوقع في يونيو، حيث قابل ضعف قطاع الخدمات ارتفاع تكلفة السلع نتيجةً للرسوم الجمركية على الواردات. مما يشير إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر على الاقتصاد بشكل أقل مما كان يخشى في البداية.

أما عن الطلب على الذهب في الصين فقد انخفضت عمليات سحب الذهب من بورصة شنغهاي للذهب (SGE) بشكل أكبر في يونيو، منهيةً النصف الأول بانخفاض بنسبة 18% على أساس سنوي وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي.