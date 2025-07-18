شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة فى صدارة الدول التى منحت المصريين موافقة للهجرة عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2024، أن الولايات المتحدة الامريكية جاءت في المرتبـة الأولى، للدول التي منحت موافقة الهجرة للمصريين، بعدد 97 مهاجر بنسبة 53.3% من إجمالي الموافقات الممنوحة خلال الفترة المذكورة.

وتضمنت القائمة التي صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كلا من ايطاليا بعدد 36 مهاجرا بنسبــة 19.8%، ثم كندا بعدد 22 مهاجرا بنسبة 12.1% من إجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر عام 2024.

وسجل عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر في الفئة العمرية "30-35 سنة" نحو 29 مهاجرا بنسبـة 15.9%، ويأتي الحاصلون على مؤهلات جامعية في المرتبة الأولى من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر في سن الـتعليم "10 سنوات فأكثر" حيث بلغ 90 مهاجراً بنسبة 52.6%.

واستحوذت فئة الأخصائيون "أصحاب المهن العلمية" على النصيب الأكبر حيث بلغ 49 مهاجر بنسبة 53.8% من إجمالي اعداد المصريين الذين لهم حالة عملية فى مصر وحصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر.

وإجمالا تراجع عدد المصريين الذين اكتسبوا جنسيات أجنبية إلى 4220 مصري عـام 2024، مقابـل 4418 مصري عام 2023 بنسبة انخفاض بلغت 4.5% "3006 مصري حصلوا عــلى إذن بالتـجنس مع الاحتفاظ بالجنسـية المصريـة بنـسبة 71.2%، بينما 1214 حصـلوا على إذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة 28.8%.