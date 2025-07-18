شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بني سويف للأسمنت تعتزم الاستحواذ على 31 مليون سهم من مصر للأسمنت قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم شركة مصر بني سويف للأسمنت الاستحواذ على ما يصل إلى 31,680,000 سهم بنسبة 33% من شركة مصر للأسمنت قنا، وهو ما يخولها التأثير المادي في شركة مصر للأسمنت قنا، وذلك وفقا للاخطار الذى تقدمت به شركة مصر بني سويف للأسمنت إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتعمل شركة مصر أسمنت بني سويف في مصر في إنتاج وبيع الأسمنت بأنواعه المختلفة والكلنكر ومواد البناء الأخرى، كما تعمل شركة مصر للأسمنت قنا وأطرافها المرتبطة في مصر في إنتاج وبيع الأسمنت بمختلف أنواعه والكلنكر والخرسانة الجاهزة، ومواد البناء الأخرى.

وأظهرت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تطور التوزيع النسبي للقطاعات الأكثر استحواذا على طلبات الاندماج والاستحواذ التي تلقاها جهاز حماية المنافسة خلال الفترة من شهر يوليو 2024 وحتى شهر ديسمبر عام 2024.

وكشفت بيانات الجهاز عن 3 قطاعات استحوذت على صدارة الترتيب بنسبة 11٪، موزعة بين قطاعات النقل والتخزين ثم قطاع التشييد وقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين.