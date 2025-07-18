شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السعداوى: شركات القابضة المعدنية تركز على التصدير خاصة النحاس والسبائك والألومنيوم والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن التوسع في الصادرات يُعد أولوية رئيسية للشركات التابعة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن توجهات الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتقليص عجز الميزان التجاري.

وأوضح أن الشركة القابضة حققت صادرات بقيمة 600 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، منها 400 مليون دولار من شركة مصر للألومنيوم، التي تصدر لأسواق متعددة، خاصة في أفريقيا.

وأشار السعداوي في تصريحات خاصة، أن من أبرز الشركات المساهمة في زيادة التصدير، شركة مصر للألومنيوم، والتي تعمل حاليًا على خطط تطوير كبيرة بالتوازي مع توقيع اتفاق لإنشاء محطة طاقة شمسية بالشراكة مع شركة "سكاتك" النرويجية، لتقليل تكلفة الكهرباء وزيادة القدرة التنافسية، مما سينعكس على فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة عوائد التصدير.

وأضاف أن شركة السبائك الحديدية بأسوان حققت معدلات تصديرية جيدة خلال الفترة الماضية، خصوصًا في تصدير غبار السيليكا والمنجنيز ويجري حاليًا التعاون مع الجانب الياباني لتوسيع قاعدة التصدير وتحقيق أعلى قيمة مضافة من المنتجات.

وأشار إلى أن الشركة القابضة تركز أيضًا على دعم صادرات شركات الزجاج والبللور خاصة مع تطور خطوط الإنتاج وجودة المنتج المصري الذي يتميز بسعر تنافسي وسمعة طيبة في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن شركة النحاس المصرية تشهد حاليًا خطة تطوير فني وهيكلي، لإعادة تأهيلها كمصدر رئيسي للنحاس ومنتجاته للأسواق العربية والأفريقية.

وأكد المهندس محمد السعداوي أن خطة القابضة المعدنية تقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الفنية والبشرية بالشركات، ودعم تحولها من الإنتاج المحلي فقط إلى منافس إقليمي في التصدير، مع التركيز على أفريقيا وأوروبا وأسواق الشرق الأقصى عبر معارض دولية وتعاون مع هيئات الترويج.

واختتم بأن هناك توجهاً لربط التطوير الفني بخطط التصدير في كل شركة، مشيراً إلى أن تحقيق نمو في الصادرات الصناعية يعد أحد ركائز دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.