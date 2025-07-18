شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو.. الجنيه الذهب بـ 37240 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 18 يوليو 2025 02:00 ص
تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمى، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم:
- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5308 جنيهات للجرام
سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4866.25 جنيه للجرام
سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4645 جنيهًا للجرام
سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3981.5 جنيه للجرام
سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3096.75 جنيه للجرام
سعر الجنيه الذهب : 37240 جنيهًا
وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.
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