شكرا لقرائتكم خبر عن "سكاي أبو ظبي" تواصل التوسع في السوق المصري وتطلق مشروع "سكاي نورث" في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي باستثمارات 80 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، الذراع العقاري لمجموعة دايموند الإماراتية، مشروع سكاي نورث - Sky North في الكيلو 246 بمنطقة رأس الحكمة ، وذلك بموقع استراتيجي يمتد على مساحة 430 فدانًا، بإجمالي استثمارات 80 مليار جنيه، ومبيعات مستهدفة بحوالي 240 مليار جنيه.

جاء الإعلان عن المشروع خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من قيادات الشركة، على رأسهم سعادة/ صالح محمد بن نصرة العامري، مالك مجموعة دايموند الإماراتية وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، والمهندس/ عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري ومجموعة دايموند الإماراتية، إلى جانب مجموعة من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.



سكاي أبو ظبي تواصل التوسع في السوق المصري

ويُعد مشروع "سكاي نورث" المشروع الخامس لشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري في السوق المصري. ويأتي إطلاق هذا المشروع في إطار استراتيجية الشركة لتنويع محفظتها العقارية في مصر وتعزيز تواجدها في أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة. نجحت الشركة في إطلاق مشروعات مميزة بدأت بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم توسعت إلى القاهرة الجديدة بمشروعين آخرين، واليوم تواصل رحلتها المدروسة بالتوسع نحو الساحل الشمالي، وتحديدًا في منطقة رأس الحكمة، دعمًا لخطة الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي. ويأتي هذا التوسع استجابةً للطلب المتزايد على مشروعات الشركة، نظرًا لتميزها باختيار مواقع استراتيجية، والتعاون مع نخبة من الشركات العالمية، وتقديمها مشروعات متكاملة تُنفذ وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع توفير مختلف الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء.

في هذا الصدد قال سعادة/ صالح محمد بن نصرة العامري، مالك مجموعة دايموند الإماراتية وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري : "يمثل مشروع 'سكاي نورث' محطة جديدة في مسيرة سكاي أبوظبي، وخطوة مهمة ضمن رؤيتنا الطموحة للتوسع الإقليمي. لقد شكّل دخولنا إلى السوق المصري في عام 2021 قرارًا استراتيجيًا يعكس ثقتنا الراسخة في قوة القطاع العقاري المصري، وما يوفره من فرص واعدة للمستثمرين. ونؤمن أن هذه الثقة لم تكن لتترسخ لولا الدعم المستمر من الحكومة المصرية وحرصها على تهيئة مناخ جاذب ومحفز للاستثمار. ومن هذا المنطلق، نواصل سعينا للتوسع في مواقع استراتيجية تواكب حركة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، ويأتي مشروع 'سكاي نورث' في منطقة رأس الحكمة كتجسيد لهذا التوجه، حيث نهدف إلى تقديم تجربة عمرانية وسياحية متكاملة."



سكاي أبو ظبي تطلق مشروع سكاي نورث

من جانبه، قال المهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري ومجموعة دايموند الإماراتية : "يمثل مشروع "سكاي نورث" نقطة تحول في رحلتنا داخل السوق المصري لأنه يعكس رؤيتنا التوسعية لتقديم تجارب متكاملة في أبرز الوجهات الواعدة. اخترنا رأس الحكمة بعناية لموقعها الاستراتيجي، وإمكاناتها السياحية الهائلة. ونعمل من خلال هذا المشروع على تقديم مجتمع متكامل بمواصفات عالمية، بالتعاون مع نخبة من الشركات العالمية، وعلى رأسهم الاستشاري المعماري الرائد عالميًا في التصميم، مكتب WATG London، والذي قدم تصميمًا فريدًا للمشروع، مصمم علي نسبة بنائية 13% ويضمن رؤية البحر لـ80% من الوحدات، بينما تطل الوحدات المتبقية على كريستال لاجونز ومساحات خضراء مفتوحة، كما يحيط المشروع بالكامل مسار مخصص للمشاة والدراجات. فنحن نواصل البناء على قصص نجاحنا السابقة في مصر والإمارات، ونتطلع إلى أن يشكل "سكاي نورث" علامة فارقة في مشروعات الساحل الشمالي."

يتمتع مشروع "سكاي نورث" بتنوع كبير في أنواع الوحدات، حيث يضم نحو 5500 وحدة سكنية تشمل فيلات مستقلة من بينها فيلات من طابق واحد، توين هاوس، تاون هاوس، شاليهات، وكبائن. وتتميزجميع الفيلات والتوين هاوس والتاون هاوس بإطلالات مباشرة على البحر. ومن المقرر تسليم الوحدات بتشطيبات فاخرة ومزودة بأجهزة التكييف. كما يضم المشروع فندقًا عالميًا يتماشى مع توجه الدولة لزيادة الطاقة الفندقية بما ينعكس إيجابًا على الإيرادات السياحية. وتشمل المرافق أيضًا أكثر من كلوب هاوس، ومنطقة تجارية تجذب ماركات تجارية عالمية ومطاعم مميزة. ويضم المشروع عدد من الكريستال اللاجونز السباحية تمتد على مساحة 50 فدانًا، يتميز كل منها بتصميم وطابع خاص، بالإضافة إلى مجموعة من المنشآت الرياضية المتكاملة. كما يضم المشروع كلوب هاوس على الشاطئ تديره شركة عالمية متخصصة في تشغيل الشواطئ، وسوف يتم افتتاح الشاطئ رسميًا خلال صيف 2026.

من خلال مشروع "سكاي نورث"، تواصل شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات العقارية في السوق العقاري المصري، مع التزام متجدد بتقديم مجتمعات متكاملة ترتقي بمعاييرالمعيشة، وتدعم جهود الدولة في تطوير الوجهات السياحية والاستثمارية الواعدة.