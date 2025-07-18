الاقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 بالبنوك المصرية

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آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 18 يوليو 2025  تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك.

وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.36 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصرى 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار بعدد من البنوك الرئيسية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.36 جنيه للشراء.
49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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