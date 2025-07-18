شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أم استقرار.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5308 جنيهات للجرام



سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4866.25 جنيه للجرام



سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4645 جنيهًا للجرام



سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3981.5 جنيه للجرام



سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3096.75 جنيه للجرام

سعر الجنيه الذهب : 37240 جنيهًا

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً