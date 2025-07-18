شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها السيارات والتبغ والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.7%، 1.4%، على الترتيب، أعقبهما قطاع الرعاية الصحية والأدوية والبنوك بنسبة 0.9%، يليهما قطاع العقارات بنسبة 0.8%.

وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.6%، وقفز قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، وزاد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.3%، ونما قطاعا الموارد الأساسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.2%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 2%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4%، وانخفض قطاع مواد البناء بنسبة 0.2%، ونزل قطاعا السياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقى 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.392 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.3 آلاف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.17% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.25%، والعرب على 4.57%، واستحوذت المؤسسات على 25.63% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.36%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 76.1 مليون جنيه، 72.2 مليون جنيه، 28.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 137 مليون جنيه، 35.1 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 33821 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 41795 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 15191 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 10127 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13731 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 16625 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة.