شكرا لقرائتكم خبر عن حركة محدودة فى سعر الذهب اليوم عيار 21 بنهاية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس متأثرةً بارتفاع سعر الدولار وتراجع توترات السوق بعد أن صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه "من المستبعد جدًا" أن يقيل رئيس البنك الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول.

سجل سعر أونصة الذهب العالمى انخفاض اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 3325 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3350 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3331 دولار للأونصة.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5308 جنيهات للجرام

سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4866.25 جنيه للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4645 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3981.5 جنيه للجرام

سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3096.75 جنيه للجرام

سعر الجنيه الذهب : 37240 جنيهًا

أمس ارتفع سعر الذهب وسجل أعلى مستوى فى 3 أسابيع عند 3377 دولارا للأونصة ولكنه فقد مكاسبه ليغلق جلسة الأمس عند المستوى 3347 دولارا للأونصة.



جاء ارتفاع الذهب يوم أمس بسبب أخبار عن استعداد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإقالة رئيس البنك الفيدرالى الأمريكى جيروم باول، وأن ترامب قد قدم مسودة لإقالة باول إلى المشرعين فى الحزب الجمهوري.



تأججت المخاوف بشأن إقالة باول بسبب تصعيد ترامب لهجماته على رئيس البنك الاحتياطى الفيدرالى، بينما شوهد العديد من حلفاء ترامب الجمهوريين يطالبون أيضًا بإقالة باول فورًا.



تسبب هذا فى توترات كبيرة فى السوق وارتفاع الذهب لأعلى مستوى فى 3 أسابيع بسبب كونه ملاذا آمنا للمستثمرين فى حالة عدم اليقين فى السوق، بجانب التوقعات أنه فى حالة إقالة بأول سيكون المرشح من قبل الإدارة الأمريكية مقدم بشكل كبير على خفض أسعار الفائدة وهو أمر إيجابى لأسعار الذهب.



ولكن بعدها بساعات قليلة صرح ترامب بأنه "من المستبعد للغاية" أن يقيل رئيس البنك الاحتياطى الفيدرالى بأول، على الرغم من أن ذلك لا يزال قائمًا فى حال وجود أدلة على احتيال فى مشروع تجديد المنشآت الفيدرالية والتى يتم التحقيق فيها حالياً.



تراجع ترامب عن هذه التصريحات أعاد الهدوء إلى الأسواق المالية وبالتالى فقد الذهب جزء كبير من مكاسبه يوم أمس عند الاغلاق، وافتتح جلسة اليوم الخميس على تراجع.



وكان ترامب قد أشار فى أكثر من مناسبة أن باول تأخر كثيرًا فى خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مطالبًا إياه بالقيام بذلك فورًا لمنع الضرر الاقتصادي. من ناحية أخرى أشار بأول والعديد من صانعى السياسات فى الاحتياطى الفيدرالى إلى أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير حتى يتضح التأثير التضخمى لرسوم ترامب الجمركية.



من المتوقع على نطاق واسع أن يبقى البنك الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة دون تغيير فى وقت لاحق من هذا الشهر، لا سيما وأن بيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين الصادرة هذا الأسبوع أظهرت استمرار ثبات الأسعار فى يونيو.

وقد أظهرت بيانات الأمس استقرار أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة على غير المتوقع فى يونيو، حيث قابل ضعف قطاع الخدمات ارتفاع تكلفة السلع نتيجةً للرسوم الجمركية على الواردات. مما يشير إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر على الاقتصاد بشكل أقل مما كان يخشى فى البداية.



أما عن الطلب على الذهب فى الصين فقد انخفضت عمليات سحب الذهب من بورصة شنغهاى للذهب (SGE) بشكل أكبر فى يونيو، منهيةً النصف الأول بانخفاض بنسبة 18% على أساس سنوى وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي.