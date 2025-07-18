شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل.. جامعة مصر للمعلوماتية تفتتح معرض عودة للتراث بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح السبت المقبل جامعة مصر للمعلوماتية بمقر دار الأوبرا المصرية، حيث يلتقي عبق التاريخ مع نبض الإبداع المعاصر، معرض "عودة للتراث " Ctrl+z تحت شعار "إعادة كتابة الحضارة بالفرشاة الرقمية، ليجسد لقاء الفن بالتكنولوجيا، والتعبير الإنساني بالابتكار الرقمي، وتنظمه كلية الفنون الرقمية والتصميم - جامعة مصر للمعلوماتية، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في قاعة صلاح طاهر.

وصرح الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بان ادارة الجامعة تسعى دائما إلى تشجيع طلابنا على الحفاظ على الهوية والتراث المصري، ولذا يأتي تنظيم هذا المعرض حيث يطوع طلابنا أدوات العصر الرقمي ليخلقوا عوالم بصرية مذهلة، تعكس رؤى جديدة للواقع والخيال والتراث المصري والعالمي، وتُقدم تجارب فنية غير تقليدية تخاطب العقل والحواس معًا.

وقال الأستاذ الدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم أن المعرض يفتح نوافذ جديدة للحوار بين الفن والتقنية، والإلهام من التراث المصري والعالمي باستخدام أحدث تقنيات الفن الرقمي، لإعادة اكتشاف هويتنا الثقافية برؤية معاصرة، لافتا إلى أن مشاركة 50 فنانًا من طلاب الكلية بالمعرض حيث يقدمون 150 عملًا فنيًا تجسد حوارًا إبداعيًا.

وأشارت الدكتورة فاطمة حمدي الفنون بالكلية والمشرف على المعرض الي أن "هذا المعرض هو حصاد شهور من البحث والإبداع، حيث يقدم جيل جديد من الطلاب الفنانين في السنة التأسيسية بكلية الفنون الرقمية والتصميم رؤيتهم لإحياء التراث المصري العريق بلغة العصر الرقمي."

جدير بالذكر أن المعرض يمتد من يوم السبت 19 يوليو 2025 إلى يوم الخميس 24 يوليو 2025 من الساعة 10:00 صباحًا إلى 2:00 مساءاً ومن الساعة 4:30 - 8:30 مساءً والدخول مجاني للجمهور.