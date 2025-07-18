شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 17-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 17-7-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.392 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وجولدن تكس للأصواف، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب.

البورصة تربح 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.392 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.3 آلاف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.25%، والعرب على 4.57%، واستحوذت المؤسسات على 25.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 76.1 مليون جنيه، 72.2 مليون جنيه، 28.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 137 مليون جنيه، 35.1 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 33821 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 41795 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 15191 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 10127 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13731 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 16625 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة.

وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 60 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، وبالم هيلز للتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 150 ألف سهم، 6100 سهم، 70 سهمًا، 100 ألف سهم، 20 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، ومستشفى النزهة الدولي، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 410 ألف سهم، 30 ألف سهم، 2000 سهم، 13.6 ألف سهم، 200 ألف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 550 سهم.

فيما باع داخليين بشركات مطاحن مصر العليا، والعربية لحليج الأقطان، ودلتا للطباعة والتغليف، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، وبالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 700 سهم، 564 ألف سهم، 84.3 ألف سهم، 10.5 مليون سهم، 10 ملايين سهم، 2200 سهم، 1.8 مليون سهم، 107 أسهم، على الترتيب.

وباع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 950 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وابن سينا فارما، ومصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1.1 مليون سهم، 100 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 500 ألف سهم، على الترتيب.

ايجيفرت

أعلنت شركة سماد مصر (ايجيفرت)، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على استثمار الشركة في الشركات المقيد أسهمها بالبورصة، والتي تزاول أعمال شبيهة بأعمال الشركة أو التي قد تعاونها وتساعدها على تحقيق غرضها، وذلك بما لا يتجاوز مبلغ 50 مليون جنيه، وتفويض العضو المنتدب في تحديد الشركات التي سيتم الاستثمار بها ونسبة المساهمة في كل شركة بناءً على دراسات فنية ومالية متخصصة معدة من الشركات المرخص لها بإعداد تلك الدراسات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

الشمس للإسكان

أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، عن موافقة مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في عرض زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 49.1 مليون دولار إلى 84.1 مليون دولار بمبلغ 35 مليون دولار من خلال الرصيد الدائن لبعض المساهمين، وذلك بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في عدد 35 مليون سهم بقيمة اسمية دولار للسهم كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال بدون مصاريف الإصدار.

لجنة القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركة القابضة المصرية الكويتية، لمخالفتها قواعد الإفصاح عن التعاملات على أسهم الخزينة، على أن تقوم الإدارة المختصة بقطاع القيد بإخطار الشركة وبمتابعة موقفها وبعرض مذكرة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.