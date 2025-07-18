شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب عيار 24 يسجل 5308 جنيهات للجرام اليوم الخميس 17-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال تعاملات اليوم الخميس 17-7-2025 ، متأثرةً بارتفاع الدولار، وانخفاض سعر الاونصة الذهب عالميا بحيث تراجعت اليوم الخميس، بنسبة 0.5% ليسجل أدنى مستوى عند 3325 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3350 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3331 دولار للأونصة.



أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5308 جنيهات للجرام



سعر الذهب عيار 22 اليوم: 4866.25 جنيه للجرام



سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4645 جنيهًا للجرام



سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3981.5 جنيه للجرام



سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3096.75 جنيه للجرام

سعر الجنيه الذهب : 37240 جنيهًا

وقد شهدت أى آر الذهب ارتفاعا أمس الأربعاء، وسجل أعلى مستوى فى 3 أسابيع عند 3377 دولار للأونصة.