شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 4645 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الخميس، تراجعًا طفيفًا بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية للمعدن النفيس، وسط حالة من الترقب في الأسواق بعد تراجع التوترات المرتبطة بالبنك الفيدرالي الأمريكي.

وانخفض سعر أونصة الذهب عالميًا بنسبة 0.5% خلال جلسة اليوم، مسجلًا أدنى مستوى عند 3325 دولارًا للأونصة، مقارنة بسعر افتتاح عند 3350 دولارًا، ليتداول حاليًا عند 3331 دولارًا للأونصة.

هذا التراجع يأتي بعد تصريحات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إنه "من المستبعد جدًا" إقالة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خطوة أعادت الهدوء النسبي إلى الأسواق العالمية بعد موجة قلق شديدة خلال اليوم السابق.

وكان الذهب قد سجل بالأمس ارتفاعًا لافتًا بلغ ذروته عند 3377 دولارًا للأونصة وهو أعلى مستوى في 3 أسابيع – مدفوعًا بمخاوف بشأن نية ترامب إقالة باول، قبل أن يتراجع ويغلق الجلسة عند 3347 دولارًا للأونصة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5308 جنيهات للجرام

عيار 22: 4866.25 جنيه للجرام

عيار 21: 4645 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3981.5 جنيه للجرام

عيار 14: 3096.75 جنيه للجرام

الجنيه الذهب: 37240 جنيهًا

ضغوط عالمية على أسعار الذهب

الأسواق العالمية كانت قد شهدت توترات حادة على خلفية أنباء عن تقديم الرئيس الأمريكي مسودة لإقالة جيروم باول إلى المشرعين الجمهوريين، وهو ما رفع سعر الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي.

لكن التراجع السريع في تصريحات ترامب، وتأكيده على استبعاد إقالة باول، ساهم في عودة الاستقرار، مما أدى إلى تراجع الذهب عن مكاسبه.

على جانب آخر، تترقب الأسواق قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والذي من المتوقع أن يبقيها دون تغيير في ظل استقرار بيانات التضخم لشهر يونيو، بحسب ما أظهرته تقارير أسعار المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة.

كما أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي انخفاضًا بنسبة 18% في سحب الذهب من بورصة شنغهاي خلال النصف الأول من العام، ما يعكس ضعف الطلب من الصين، أكبر مستهلك للذهب عالميًا.