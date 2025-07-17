شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع وزير المناجم بدولة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع أنطونيو أوبورو أوندو وزير المناجم والهيدروكربونات بدولة غينيا الاستوائية، وذلك على هامش منتدى مصر للتعدين.

وخلال اللقاء أعرب الوزير الغيني عن تقديره للدعوة المصرية للمشاركة فى المنتدى ومستوى التنظيم المتميز والمشاركة الواسعة من الشركات العالمية، مشيراً الى الأثر الايجابى للقاءات المثمرة التي عقدها على هامش المنتدى مع شركات التعدين ، ومؤكدًا أن بلاده تمتلك إمكانيات واعدة في مجال التعدين، حيث تسعى ايضاً للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا القطاع.

من جانبه، رحب المهندس كريم بدوي بنظيره الغيني، مشيراً إلى أن منتدى مصر للتعدين اصبح منصة هامة تجمع المستثمرين من كبرى الشركات العالمية والشركات الناشئة، وتفتح آفاقًا جديدة للشراكات ، مبدياً استعداد الوزارة لتقديم خبرات الشركات المصرية الى غينيا الاستوائية والتى يمكن أن تسهم في دعم جهود تطوير قطاع التعدين ومجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز . كما اكد الوزيران اهمية استثمار العلاقات السياسية الوطيدة بين البلدين خاصة بعد القمة الثنائية لفخامة رئيسى مصر وغينيا الاستوائية منذ ايام فى مالابو وحرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية .