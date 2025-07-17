شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يلتقي وفد "آسيا بوتاش" الصينية لبحث فرص الاستثمار بقطاع التعدين والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً مهمًا مع وفد رفيع المستوى من شركة "آسيا بوتاش" الصينية، ضم كلاً من يو باوليه – نائب رئيس الشركة، وليو شياويانج – مدير الاستثمار، وتان شينجسان – مدير الشئون الإدارية، وتشانج جوانجوي – مهندس جيولوجي، وذلك في إطار فاعليات منتدى مصر الدولي للتعدين 2025.

وأعرب وفد الشركة الصينية في مستهل اللقاء عن سعادتهم بالمشاركة في المنتدى، مؤكدين على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين، وحرصهم على تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعدين. واستعرض الوفد استراتيجية الشركة، التي تضخ استثمارات تُقدَّر بحوالي 2.7 مليار دولار في صناعة البوتاس، مشيرين إلى اهتمام "آسيا بوتاش" بالاستثمار في السوق المصري، لما تمتلكه مصر من احتياطيات واعدة من الفوسفات والبوتاس، فضلًا عن موقعها الجغرافي الفريد.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، لافتًا إلى وجود العديد من الشركات الصينية التي تعمل بنجاح في السوق المصري فى مختلف المجالات، وأوضح أن قطاع التعدين في مصر يزخر بفرص استثمارية واعدة، في ظل توافر البنية التحتية واللوجستية المؤهلة، إضافة إلى أن مصر تُعد بوابة للأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتيح جذب الخامات وتصنيعها محليًا لتعظيم القيمة المضافة وتحقيق عائد اقتصادي مشترك.

كما أشار الوزير إلى اهتمام مصر بمشروعات الطاقة الخضراء، مثل إنتاج الأمونيا الخضراء، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع شركاء دوليين لديهم الخبرة والقدرات التمويلية والتكنولوجية.