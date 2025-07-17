شكرا لقرائتكم خبر عن علاء الزهيري: نهدف لجعل التأمين أداة فعالة لحماية الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

أكد علاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية أن اتحاد شركات التأمين المصرية، يؤمن بأن تطوير الكوادر ورفع كفاءة السوق هو حجر الأساس لنمو صناعة التأمين واستدامتها.

وأوضح الزهيرى في بيان للاتحاد أنه من هذا المنطلق، عمل الاتحاد خلال السنوات الماضية على تقديم الدعم الفني والمعرفي للعاملين بالصناعة، وتطوير البنية الفنية للسوق عبر مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية مثل:

إصدارات معرفية متخصصة تشمل نشرات أسبوعية، ومجلات بحثية، وتقارير دولية مترجمة مثل تقرير Microinsurance Landscape، لتصبح مرجعًا معتمدًا للعاملين والباحثين في القطاع.



تحديث وثائق التأمين وإصدار تغطيات جديدة تستجيب لاحتياجات السوق المتجددة، وتدعم جهود الشمول التأميني.



دعم الابتكار الفني من خلال إعداد أدلة اكتتاب ومعاينة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، وتعزز معايير التقييم الفني السليم.



إنشاء مجمعات تأمينية متخصصة كحلول مؤسسية لإدارة الأخطار الحديثة والمعقدة.



تعزيز التوجهات الرقمية والمستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.



تفعيل لجان فنية جديدة في مجالات مستحدثة كالتأمين الزراعي، والتأمين المستدام، و الحوكمة والالتزام وإدارة الاخطار المؤسسية.

وأشار الى ان الاتحاد يهدف من خلال هذه الجهود إلى تمكين السوق المصري من مواجهة التحديات، وتعزيز قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا، وتحقيق التأمين كأداة فعالة لحماية الاقتصاد والمجتمع، ومنذ عام 2017 وحتى 2025، شكّلت المؤتمرات والفعاليات إحدى أهم ركائز اتحاد شركات التأمين المصرية في تعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا، لتصبح فعالياتنا ضمن أبرز الأحداث في صناعة التأمين عالميًا.



لقد عملنا وفق رؤية واضحة تهدف إلى:

· إبراز عراقة الاتحاد كأحد أقدم الكيانات التأمينية في المنطقة.

· ترسيخ دور الاتحاد كمرجعية مهنية في مجالي التأمين وإعادة التأمين.

· خلق منصة لتبادل الخبرات ودعم التوجهات الاستراتيجية.

· تقديم محتوى مبتكر يواكب تطورات الصناعة.

· دعم البحث العلمي وتكريم المساهمات المهنية المتميزة.

· تعزيز التعاون المحلي والدولي وفتح آفاق جديدة للأسواق.

· استخدام التكنولوجيا لتعزيز التفاعل الرقمي وتوسيع دائرة الجمهور المستفيد.

· التوعية المجتمعية والصحية من خلال الفعاليات الرياضية والتثقيفية.

· بناء شراكات استراتيجية مستدامة مع الجهات ذات الصلة.

· دعم سياحة المؤتمرات في مصر وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.

كما وجه الزهيرى الشكر لـ الهيئة العامة للرقابة المالية، ووصفها بانها الداعم الأول لجميع أنشطة الاتحاد ، ولكل من رئاسة مجلس الوزراء على الدعم المؤسسي والتكامل الحكومي الذي كان ركيزة نجاحنا. كما نثمن شراكتنا المثمرة مع الإتحاد العام العربي للتأمين ، ومنذ عام 2017، يسير اتحاد شركات التأمين المصرية بخطوات ثابتة نحو ترسيخ ثقافة التأمين في المجتمع المصري — من خلال رؤية مؤسسية واضحة وحملات إعلامية مبتكرة تستهدف كل مواطن، كل شاب، وكل أسرة، من حملات عامة مؤثرة مثل:



توقف عن الكتابة أنقذ حياة - امن قبل ما تحصل ، إلى إنتاج افلام وثائقية، والمشاركة في معارض الشباب والجامعات، وبناء شراكات إعلامية قوية، عملنا على تبسيط مفاهيم التأمين وخلق حوار عام حقيقي وذو صلة حول أهمية التأمين وإدارة المخاطر، واليوم نشهد نتائج هذه الجهود من خلال مشاركة الآلاف من الشباب، وملايين المشاهدات، وزيادة الاهتمام بالتأمين كجزء من الحياة اليومية والتنمية المستدامة.

ورسالتنا مستمرة حيث ان التأمين ليس رفاهية التأمين حماية مستدامة وتنمية شاملة، ومعًا نحو مجتمع أكثر وعيًا، وأكثر أمانًا، وأفضل استعدادًا للمستقبل.