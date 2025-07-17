شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر سعر اليورو اليوم الخميس 17 يوليو 2025 فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو اليوم الخميس 17 يوليو 2025 أمام الجنيه، في ختام التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية، وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.18 جنيه للشراء، و57.34 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.14 جنيه للشراء، و57.59 جنيه للبيع.
وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك الرئيسية كالتالى:سعر اليورو في البنك المركزي المصري
57.18 جنيه للشراء.
57.34 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
57.14 جنيه للشراء.
57.59 جنيه للبيع.
57.12 جنيه للشراء.
57.58 جنيه للبيع.
57.13 جنيه للشراء.
57.58 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك التجارى الدولي
57.15 جنيه للشراء.
57.59 جنيه للبيع.سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
57.18 جنيه للشراء.
57.63 جنيه للبيع.
57.14 جنيه للشراء.
57.59 جنيه للبيع.سعر اليورو في بنك قناة السويس
57.19 جنيه للشراء.
57.65 جنيه للبيع.
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