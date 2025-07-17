شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 17 يوليو.. عيار 21 يسجل 4641 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم الخميس 17 يوليو 2025، ارتفاعا بالسوق المصري بحوالى 20 جنيها للجرام حيث ارتفع عيار 21 إلى 4641 جنيها وسجل الجنيه الذهب 37120 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5302 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4641 جنيهًا للجرام.

- سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3977 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 37120 جنيهًا.

ويأتي ارتفاع اليوم في الوقت الذي شهدت فيه الأسعار تراجعات ملحوظة في اليومين الماضيين بالأسواق المحلية والعالمية مدفوعة بارتفاع الدولار عالميا في تعاملات اليومين الماضيين، وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتتحرك أسعار الذهب في ضوء الضغوط المتزايدة نتيجة حالة القلق في الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب.