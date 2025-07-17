شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1% بمنتصف تعاملات جلسة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 33819 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 41830 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 15194 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 10151 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 13757 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 3488 نقطة، ونما مؤشر تميز بنسبة 4.07% ليصل إلى مستوى 16664 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وجولدن تكس للأصواف، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، وبالم هيلز للتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 150 ألف سهم، 6100 سهم، 70 سهمًا، 100 ألف سهم، 20 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، ومستشفى النزهة الدولي، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 410 ألف سهم، 30 ألف سهم، 2000 سهم، 13.6 ألف سهم، 200 ألف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 550 سهم.

فيما باع داخليين بشركات مطاحن مصر العليا، والعربية لحليج الأقطان، ودلتا للطباعة والتغليف، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، وبالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 700 سهم، 564 ألف سهم، 84.3 ألف سهم، 10.5 مليون سهم، 10 ملايين سهم، 2200 سهم، 1.8 مليون سهم، 107 أسهم، على الترتيب.

وباع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 950 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وابن سينا فارما، ومصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1.1 مليون سهم، 100 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 500 ألف سهم، على الترتيب.



في سياق متصل أعلنت شركة سماد مصر (ايجيفرت)، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على استثمار الشركة في الشركات المقيد أسهمها بالبورصة، والتي تزاول أعمال شبيهة بأعمال الشركة أو التي قد تعاونها وتساعدها على تحقيق غرضها، وذلك بما لا يتجاوز مبلغ 50 مليون جنيه، وتفويض العضو المنتدب في تحديد الشركات التي سيتم الاستثمار بها ونسبة المساهمة في كل شركة بناءً على دراسات فنية ومالية متخصصة معدة من الشركات المرخص لها بإعداد تلك الدراسات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

في نفس الصدد أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، عن موافقة مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في عرض زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 49.1 مليون دولار إلى 84.1 مليون دولار بمبلغ 35 مليون دولار من خلال الرصيد الدائن لبعض المساهمين، وذلك بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في عدد 35 مليون سهم بقيمة اسمية دولار للسهم كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال بدون مصاريف الإصدار.

في سياق آخر قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركة القابضة المصرية الكويتية، لمخالفتها قواعد الإفصاح عن التعاملات على أسهم الخزينة، على أن تقوم الإدارة المختصة بقطاع القيد بإخطار الشركة وبمتابعة موقفها وبعرض مذكرة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.