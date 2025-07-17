شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة شركات السياحة: اختيار كريم المنباوى ضمن أكثر 100شخصية مؤثرة فى سياحة الحوافز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتهنئة إلى كريم المنباوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة الخارجية بالغرفة، وذلك بعد اختياره من قبل منظمة Eventex العالمية ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية تأثيرًا في سياحة الحوافز والمؤتمرات والفعاليات على مستوى العالم، ويؤكد مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي أن هذا الاختيار يعد تتويجا دوليا مهما للجهد الكبير الذي يقوم به كريم المنباوي في سياحة المعارض والمؤتمرات ليس في مصر فقط وإنما في كافة أنحاء العالم.

وأعرب المجلس عن سعادته بهذا الاختيار، معتبرا أنه يعد تقديرا وانجازا دوليا مهما للسياحة المصرية ولأحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة، كما أنه يعد نقطة إيجابية مهمة للسياحة المصرية ممثلا فى أحد أبنائها المخلصين والمجتهدين وبما يعد إضافة للعناصر التنفسية لها.

وكانت منظمة Eventex وهي أحدي المنظمات المهمة دوليا المتخصصة في متابعة سياحة الحوافز والمؤتمرات، قد أعلنت عن قائمة أكثر 100 شخصية سياحية تأثيرا في صناعة الحوافز والمؤتمرات والمعارض ومن ضمنهم كريم المنباوي، وجاء الاختيار من قبل مجلس استشاري دولي مرشح من المنظمة يضم عدد من كبار خبراء السياحة من مختلف دول العالم والتي يقوم بالاختيار والمفاضلة من بين آلاف المرشحين لتلك القائمة.

يعتمد الاختيار على عدة عوامل مهمة منها تأثير الشخصيات الفائزة على هذا النمط السياحي ,من خلال مشاركاتهم والمحاضرات التي ألقوها والخبرات التي نقلوها طوال العام لكل العاملين في هذه الأنماط، وكذلك القرارات التي شاركوا في صناعتها وكان لها تأثيرا إيجابيا على حاضر ومستقبل هذا النمط السياحي المهم وتطوره عالميا، كما يعتمد الاختيار كذلك على الابتكار والإنجازات المحققة للمرشحين وإسهامهم في تحقيق الاستدامة السياحية

وكان لكريم المنباوي حضورا قويا وإسهامات كبيرة من خلال كل عناصر الإختيار بل وتفوق فيها جميعا مما استوجب تواجده ضمن القائمة النهائية لأفضل 100 شخصية مؤثرة في سياحة الحوافز والمؤتمرات والأحداث الدولية حول العالم.