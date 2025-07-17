شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الجبلي: زيارة غرب إفريقيا خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية لتعميق التعاون مع القارة الإفريقية، واستنادًا إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة بناء شراكات اقتصادية فاعلة مع دول القارة، شارك المهندس شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، في اجتماع تحضيري موسع عقدته وزارة الخارجية برئاسة السفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية لأفريقيا، وبمشاركة عدد من سفراء دول غرب إفريقيا.

وشهد الاجتماع حضور وفد رفيع من رجال الأعمال المصريين وممثلي شركات البترول والهيئات الاقتصادية، وذلك للتحضير للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها وزير الخارجية المصري ووفد من اتحاد الصناعات إلى عدد من الدول الإفريقية، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي.

وأكد الجبلي خلال الاجتماع أن الزيارة تمثل محطة بالغة الأهمية في مسار العلاقات المصرية الإفريقية، مشددًا على أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تحقيق أهداف الزيارة التي تستهدف تعزيز الشراكة التجارية والصناعية مع دول غرب إفريقيا.

وقال الجبلي: "نسعى من خلال هذه الزيارة إلى بناء جسور تواصل مباشرة بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في الدول الإفريقية، من أجل إطلاق مشروعات تنموية تقوم على المصالح المشتركة وتعزز فرص الاستثمار المتبادل."

وأضاف أن القطاع الخاص المصري يمتلك خبرات كبيرة وقدرات تصديرية تؤهله للتوسع في مجالات استراتيجية تشمل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الأسواق الإفريقية تمثل امتدادًا طبيعيًا للصادرات والاستثمارات المصرية.

وأوضح الجبلي أن برنامج الزيارة سيتضمن لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي مجتمع الأعمال في الدول المضيفة، إلى جانب تنظيم منتديات اقتصادية لبحث فرص التعاون وبناء شراكات مستدامة تعود بالنفع على الجانبين.

وشهد الاجتماع التحضيري حضور سفراء السنغال وبوركينا فاسو والنيجر، بالإضافة إلى القائمين بأعمال سفارتي نيجيريا ومالي، حيث أعربوا عن ترحيبهم الكبير بالزيارة المرتقبة، وأكدوا استعدادهم الكامل للتنسيق مع السفارات المصرية في بلدانهم لتسهيل كافة الترتيبات، وضمان نجاح الزيارة على كافة الأصعدة.

ويأتي هذا التحرك ضمن رؤية القيادة السياسية لتعزيز مكانة مصر في إفريقيا، من خلال الانخراط الفاعل في جهود التكامل الإقليمي، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الأسواق الإفريقية في مختلف القطاعات الاقتصادية.



