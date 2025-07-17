شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 17 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.325 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وسجل سعر عيار 24 40.350 دينار، وفي هذا التقرير نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 40.350 دينار

عيار 22 سجل 37.000 دينار

عيار 21 سجل 35.325 دينار

عيار 18 سجل 30.275 دينار

عيار 14 سجل 23.550 دينار

عيار 12 سجل 20.175 دينار

الاونصة 1255.350 دينار

الجنيه الذهب 282.525 دينار

الأونصة بالدولار 3338.68 دولار

ارتفع الذهب امس الأربعاء، مدعومًا بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات، بينما كان المستثمرون يستوعبون بيانات تظهر زيادة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة الشهر الماضي، في انتظار مزيد من الوضوح بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3337.29 دولارًا للأونصة، كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.2% لتسجل 3343.90 دولارًا.