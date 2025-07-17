شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يستقبل رئيس شركة مناجم النوبة العاملة فى مجال التنقيب وإنتاج الذهب والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية،المهندس عصام حورانى رئيس مجلس إدارة شركة مناجم النوبة العاملة فى مجال التنقيب وإنتاج الذهب والوفد المرافق له، بحضور الجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وذلك على هامش منتدى مصر الدولى للتعدين 2025.

وخلال اللقاء، تم استعراض أنشطة الشركة الحالية والمستقبلية فى مجال البحث والتنقيب وإنتاج الذهب فى مناطق امتياز عمل الشركة .

وأكد المهندس كريم بدوى على ترحيبه بوجود الشركة ونشاطها فى مصر ورغبتها فى التوسع فى استثماراتها فى الخامات التعدينية بخلاف مجال إنتاج الذهب، لافتاً إلى استعداد الوزارة والهيئة العامة المصرية الثروة المعدنية والصناعات التعدينية فى تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق النجاح للجميع.

ومن جانبه أعرب المهندس عصام حورانى رئيس الشركة عن سعادته بالتواجد فى مصر والإجراءات التى تمت لتطوير قطاع التعدين المصرى والتى ستشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن هناك نتائج مبشرة وسيتم الإعلان عنها قريباً فى مجال إنتاج الذهب على أثر العمليات التى نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى رغبة الشركة فى التوسع فى استثماراتها فى الخامات التعدينية مثل الفوسفات والرمال البيضاء وغيرها.