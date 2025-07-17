شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 17 يوليو 2025.. عيار 24 يسجل 5297 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في السوق المصرية اليوم الخميس 17 يوليو 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ مع تغيرات محدودة للأونصة عالميًا وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما حدّ من مكاسب المعدن محليًا.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 5297 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4635 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3973 جنيها.

- الجنيه الذهب 37020 جنيها.

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن نجاح إحدى الشركات المحلية في تصدير شحنة جديدة من المشغولات الذهبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بوزن بلغ 12 كيلوجرامًا، وذلك في إطار جهود القطاع لتعزيز صادراته إلى الأسواق العالمية.

وأوضحت الشعبة أن الشحنة الجديدة تُعد الرابعة من نوعها التي يتم تصديرها إلى السوق الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس قدرة المصانع المصرية على تلبية المواصفات العالمية، خاصة المعايير الفنية والتنظيمية الصارمة التي تفرضها الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال ممدوح عبد الله، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إن السوق الأمريكي يُعد من أبرز الأسواق الاستراتيجية أمام صادرات المشغولات الذهبية المصرية، نظرًا لطبيعته التنافسية وطلبه العالي على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد أن نشاط تصدير المشغولات لا يسهم فقط في تعزيز حضور الذهب المصري بالخارج، بل يدعم كذلك التشغيل المحلي عبر زيادة فرص العمل داخل المصانع، ويُسهم في توفير موارد دولارية من خلال حصيلة الصادرات، خصوصًا في ظل تراجع نسبي في الطلب المحلي خلال الآونة الأخيرة.

عاد الذهب العالمي إلى التداول دون 3350 دولارًا للأونصة نتيجة ضعف الزخم وحيادية مؤشرات الاتجاه، في وقت تواصل فيه الأسواق تقييم تبعات السياسة النقدية والتجارية الأميركية.