شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 17 يوليو 2025 فى قطر.. عيار 21 بـ341.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 21 سعر 341.75 ريال.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 390.75 ريال

عيار 22 سجل 358.00 ريال

عيار 21 سجل 341.75 ريال

عيار 18 سجل 293.00 ريال

عيار 14 سجل 228.00 ريال

عيار 12 سجل 195.25 ريال

الاونصة 12151.00 ريال

الجنيه الذهب 2734.75 ريال

الأونصة بالدولار 3340.47 دولار

ارتفع الذهب امس الأربعاء، مدعومًا بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات، بينما كان المستثمرون يستوعبون بيانات تظهر زيادة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة الشهر الماضي، في انتظار مزيد من الوضوح بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3337.29 دولارًا للأونصة، كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.2% لتسجل 3343.90 دولارًا.