شكرا لقرائتكم خبر عن على الصاوى: تطوير الساحل الشمالى يساهم فى زيادة موارد شركات قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس علي الصاوي، رئيس مجلس إدارة شركة العبد العامة للمقاولات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن مشاركة شركات القطاع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في العلمين الجديدة والساحل الشمالي تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدرتها التنافسية.

وقال الصاوي في تصريحات خاصة إن مشروع العلمين الجديدة يُعد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حالياً، ويعكس الرؤية الطموحة لتحويل الساحل الشمالي إلى مدينة مستدامة على مدار العام وليس موسمياً فقط.

وأضاف أن شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال تمتلك الكوادر والخبرات والمعدات التي تؤهلها للمساهمة بقوة في أعمال الطرق والمرافق والبنية الأساسية والمباني السكنية والخدمية.

وأوضح أن شركة العبد العامة للمقاولات تسعى لزيادة حجم أعمالها داخل مصر، وفي نفس الوقت تضع التوسع الخارجي كأحد أهدافها الاستراتيجية، خصوصاً في أسواق الخليج وإفريقيا، مستفيدة من سجلها القوي في تنفيذ مشروعات متنوعة سواء في المياه والصرف الصحي أو في الإنشاءات العامة.

وأشار إلى أن المنافسة على المشروعات الخارجية تتطلب التطوير المستمر في أساليب العمل، ورفع كفاءة العاملين، والالتزام بأعلى معايير الجودة، وهو ما تسعى الشركة لتحقيقه من خلال برامج تأهيل ودعم فني داخلي.

وأكد المهندس علي الصاوي أن مشاركة شركات المقاولات الحكومية في مشروعات العلمين والساحل يساهم في رفع مواردها المالية وتوفير فرص عمل، فضلاً عن دعم جهود الدولة في التنمية العمرانية المتكاملة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان تنفيذ هذه المشروعات بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد.