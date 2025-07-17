شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 17 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 21 بـ357.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 357.25 درهمًا إماراتيًا، ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 402.50 درهم

عيار 22 سجل 372.50 درهم

عيار 21 سجل 357.25 درهم

عيار 18 سجل 306.25 درهم

عيار 14 سجل 237.00 درهم

عيار 12 سجل 203.00 درهم

الاونصة 12519.25 درهم

الجنيه الذهب 2858.00 درهم

الأونصة بالدولار 3338.68 دولار

ارتفع الذهب أمس الأربعاء، مدعومًا بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات، بينما كان المستثمرون يستوعبون بيانات تظهر زيادة في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة الشهر الماضي، في انتظار مزيد من الوضوح بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3337.29 دولارًا للأونصة، كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.2% لتسجل 3343.90 دولارًا.