شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم الاتفاقيات التجارية مع أفريقيا فى زيادة صادرات قطاع الأعمال العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

تسعى شركات قطاع الأعمال العام إلى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول القارة الإفريقية ، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) واتفاقية الكوميسا، وذلك بهدف فتح أسواق جديدة لمنتجاتها وزيادة حجم صادراتها خاصة في مجالات الأسمدة، الألومنيوم، الكيماويات، الأدوية والغزل والنسيج.

وأكد مصدر مسؤول بقطاع الأعمال العام أن هذه الاتفاقيات توفر فرصاً كبيرة لشركات الوزارة لتوسيع قاعدة عملائها في القارة السمراء، من خلال الإعفاءات الجمركية والتسهيلات التجارية التي تتيحها، مما يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية قوية مقارنة بدول أخرى خارج الاتفاقيات.

وأضاف أن عدة شركات، مثل "النصر للأسمدة" و"مصر للألومنيوم" و"كيما وغيرها "، بدأت بالفعل في دراسة التوسع في التصدير إلى دول مثل كينيا، نيجيريا، جنوب إفريقيا وتنزانيا، مع التركيز على المنتجات التي تلبي احتياجات السوق الإفريقية وتتميز بالجودة والسعر المناسب.

كما أشار إلى أن الوزارة تنسق مع جهاز التمثيل التجاري والمجالس التصديرية والسفارات المصرية في الخارج لإعداد دراسات سوق ودعم خطط النفاذ للأسواق، مع العمل على تطوير المنتجات وتعبئتها وتغليفها وفق المواصفات الدولية المطلوبة.

وتسعى وزارة قطاع الأعمال إلى مضاعفة صادرات شركاتها إلى إفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتعزيز العملة الصعبة، فضلاً عن تعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية الشقيقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاندماج الإقليمي.